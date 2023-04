Ruske oblasti zaprtemu ameriškemu novinarju zavrnile konzularni obisk

Moskva, 27. aprila - Ruske oblasti so zaprtemu ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu zavrnile konzularni obisk, so danes sporočili iz Moskve. Kot so pojasnili, gre za povračilni ukrep, ker so ZDA ob potovanju ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova na sedež Združenih narodov prejšnji teden več ruskim novinarjev zavrnile izdajo vizumov.