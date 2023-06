Ameriški novinar Gershkovich ostaja v ruskem priporu

Moskva, 23. junija - Sodišče v Moskvi je v četrtek zavrnilo pritožbo ameriškega novinarja Evana Gershkovicha na nedavno odločitev sodišča, da se mu pripor podaljša do konca avgusta. Novinar, ki je od marca priprt v Rusiji zaradi domnevnega vohunjenja, je pritožbo vložil konec maja. V ZDA so bili kritični do odločitve sodišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.