Tuje tiskovne agencije o Sloveniji

Ljubljana, 23. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je organizacija Greenpeace obtožila večja evropska plinska in naftna podjetja, med njimi slovenski Petrol, da se le pretvarjajo, da delajo v skladu s podnebnimi zavezami. Poročale so še o ukinitvi omejenega dostopa do poplavljenih območij v Sloveniji.