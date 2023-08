Primorske novice o cestah do Hrvaške (24. 8.)

Koper, 23. avgusta - Jan Klokočovnik v komentarju Psi lajajo, karavana turistov gre dalje piše o kolonah vozil na cestah do Hrvaške, ki bodo ob koncu poletja izginile, nanje pa bomo do naslednjega leta pozabili. Avtor se sprašuje, kako se lahko hvalimo se z uspešnostjo našega največjega pristanišča in drugim tirom, hitre ceste do Hrvaške pa ne moremo zgraditi.