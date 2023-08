Večer o sanacijah v Mežiški dolini (24. 8.)

Maribor, 23. avgusta - Petra Lesjak Tušek v komentarju Stare rane piše o starih ranah, ki so jih v Mežiški dolini odprle poplave, saj so na površje spet priplavale škodljive težke kovine in območje vrnile na začetek poskusa izboljšanja kakovosti okolja. Avtorica meni, da se bo uspešnost vlade merila tudi po tem, kako bo zaščitila okolje in zdravje ljudi po poplavah.