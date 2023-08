Delo o poplavah (21. 8.)

Ljubljana, 20. avgusta - Špela Kuralt v komentarju Ne smemo pozabiti, da je lahko še huje piše o poplavah. Izkušnje kažejo, da ljudje prehitro pozabimo na naravne katastrofe, pravi. Medtem ko so mnogi nasprotovali protipoplavnim ukrepom, so na poplavnih območjih rasle hiše in drugi objekti. Sedaj pa je še posebej pomembno, da spremenimo miselnost, kaj kam umestiti, meni.