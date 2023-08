Večer o festivalu Dnevi poezije in vina (21. 8.)

Maribor, 20. avgusta - Petra Vidali v komentarju Narod poezije in vina? piše o festivalu Dnevi poezije in vina. Pravi, da je v glavah tujcev zakoreninjeno prepričanje, da smo narod pesnikov. Poleg tega govorijo tudi o povezavi poezije in vina. Glavni argument za to tezo pa je kar največji slovenski pesnik.