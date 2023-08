Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. in 20. 8.)

Ljubljana, 20. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sobotnem pogovoru predsednika SDS Janeza Janše in madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana. Povzele so tudi poročanje STA, da je notranji minister Boštjan Poklukar odredil izredni nadzor nad delom policistov v primeru preiskave očitkov o spolnem nadlegovanju.