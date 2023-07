Danska in Švedska razmišljata o ukrepih proti sežiganju Korana

Koebenhavn/Stockholm, 31. julija - Danska in Švedska po številnih protestih v večinsko muslimanskih državah zaradi sežiganja Korana razmišljata o ukrepih, s katerimi bi preprečili ali omejili skrunitve islamske svete knjige. V Stockholmu je medtem danes potekal nov protest, na katerem so pred parlamentom poteptali muslimansko sveto knjigo in več strani tudi zažgali.