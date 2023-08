Zaradi požara na otoku Tenerife evakuirali prebivalce petih vasi

Madrid, 17. avgusta - Na severovzhodu španskega otoka Tenerife je v torek zvečer izbruhnil gozdni požar, ki se je po navedbah oblasti hitro razširil in ušel izpod nadzora. Zaradi požara so doslej evakuirali prebivalce petih okoliških vasi in zaprli več cest. Z njim pa se je v sredo borilo okoli 250 gasilcev ob pomoči 13 letal in helikopterjev.