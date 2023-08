Na Portugalskem zaradi gozdnih požarov evakuirali več kot 1000 ljudi

Lizbona/Madrid, 8. avgusta - Na Portugalskem se s številnimi gozdnimi požari, ki že več dni divjajo po državi, bojuje na stotine gasilcev, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Največji požari gorijo v Cinfaesu na severu, Leirii v osrednjem delu in v Odemiri na jugu države. V Odemiri so morali zaradi ognja iz 19 vasi in počitniškega kampa evakuirati okoli 1400 ljudi.