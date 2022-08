Tišina, 22. avgusta - S pesniškim branjem udeležencev katalonsko-slovenske prevajalske delavnice in odprtjem razstave Viktorije Potočnik danes v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih začenjajo 26. Dneve poezije in vina. Na festivalu z osrednjim dogajanjem na Ptuju se bo do konca tega tedna predstavilo skupno 20 pesnic in pesnikov iz desetih držav.