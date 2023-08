Ob dnevu solidarnosti na terenu okoli 12.000 ljudi

Ljubljana, 14. avgusta - Po podatkih poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka je bilo danes na terenu med 11.000 in 12.000 ljudi, ki so se prijavili preko aplikacije Poplave 2023. Izdanih je bilo 90 delovnih nalogov za skupine, ki so štele od 30 do več kot 100 oseb. Največ prostovoljcev se je zbralo v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem.

Poleg tega je danes pri čiščenju in sanacijah prizadetih območij sodelovalo še približno 2000 ljudi, ki imajo na teh območjih objekte, ali so njihovi sorodniki in prijatelji. Tudi te namreč prosijo, da se prijavijo v aplikacijo, da ne bi imeli težav na vstopnih točkah v prizadete regije, je pojasnila direktorica Urada vlade za komuniciranje (Ukom) Petra Bezjak Cirman.

Točno število ljudi, ki so se ob dnevu solidarnosti s pomočjo odzvali na prizadetih območjih, bo po zagotovilih uprave za zaščito in reševanje znano v sredo. "Zagotovo bo pomoč na teh območjih potrebna dlje časa, morda tudi leta, tako da si vsi želimo, da bomo pri zagotavljanju pomoči uspešni," je dodala Bezjak Cirman.

V Mozirju se je v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje in občinskega štaba Civilne zaščite danes zbralo okoli 700 prostovoljcev. Ti so izpeljali akcijo Očistimo Mozirje po najhujših poplavah, ki so jih doživele tukaj živeče generacije, so sporočili iz Občine Mozirje.

Povpraševanje je bilo izredno, zato so zaradi logističnih težav morali prijave zapreti. Ob tem se v občini zahvaljujejo vsem, ki so pomagali pri čiščenju. "Zdaj si moramo najprej spočiti. Ocenjujemo, da so v 11 dneh gasilci in prostovoljci opravili okoli 30.000 delovnih ur, kar je izjemna številka," je dejal namestnik poveljnika Civilne zaščite Mozirje. Preračunali so namreč, da toliko ur en delavec opravi v 15 letih delovne dobe.

V Črni na Koroškem je po ocenah županje Romane Lesjak pomagalo okoli 500 ljudi. Solidarnostni akciji se je v Črni po poročanju Večera in portala N1 pridružila tudi prva ekipa Nogometnega kluba Maribor s trenerskim in vodstvenim kadrom. Prostovoljcem in vsem drugim so na voljo tuši in sanitarije, ki so jih postavili pripadniki Slovenske vojske, je občina sporočila prek Facebooka. Prav tako so prek tega družbenega omrežja vse prostovoljce pozvali na zastonj obrok bograča. V Dravogradu je pomagalo okoli 250 prostovoljcev, poroča Večer.

V devetih krajevnih skupnostih po Škofji Loki se je zbralo približno 700 prostovoljcev, je občina sporočila prek Facebooka. Na terenu so bili poleg številnih prostovoljk in prostovoljcev, ki jih koordinira ekipa tabornic in tabornikov ter predstavniki krajevnih skupnosti, tudi gasilci in gasilke, Komunala Škofja Loka, ter kmetje, so dodali.

Približno 300 prostovoljk in prostovoljcev se je v jutranjih urah zbralo pri Domu kulture Kamnik. Opremljene, ne le z najrazličnejšim orodjem, ampak tudi z obilo dobre volje, predvsem pa z veliko željo pomagati, so jih na teren povečini organizirano prepeljali gasilci ter drugi prostovoljci, ki so na pomoč solidarno priskočili s svojimi kombiji, so zapisali na spletni strani Kamnik Info.

Pomoči so se odzvali tudi v Celju, od koder se je okoli 500 prostovoljcev z 10 avtobusi odpravili na delovne akcije v občine Škofja Loka, Gornji Grad, Ljubno, Rečica ob Savinji, Mozirje, Braslovče in Žalec, je na družbenem omrežju Facebook zapisal celjski župan Matija Kovač. Ob tem se je zahvalil mestu Varaždin, ki je celjskim gasilcem za poplavljena območja doniralo razvlaževalnike. V Črni na Koroškem je danes pomagalo tudi 25 policistov s policijske uprave Celje.

Tudi drugod po Sloveniji je v čistilnih akcijah pomagalo na stotine ljudi.

Na terenu je bila danes tudi večina ministrov, prvi med njimi, predsednik vlade Robert Golob, si je ogledal posledice ujme v Komendi in Mengšu. Ocenil je, da je v celotni državi prizadetih od 10.000 do 15.000 gospodinjstev. Ob tem je občine pozval, naj pohitijo s popisom škode, ob tem pa obljubil tudi vladno pomoč. Vlada bo predlog dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim v katastrofalnih poplavah obravnavala na četrtkovi seji.

Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je obiskala Koroško, tam so se danes mudili tudi minister za obrambo Marjan Šarec, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.

Z ekipo prostovoljcev ministrstva za delo, zavoda za zaposlovanje in inšpektorata za delo je za lopato v Škofji Loki prijel podpredsednik vlade, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič si je ogledal posledice poplav v izdelovalcu fotovoltaičnih panelov Bisol Group v Preboldu. Po prvih ocenah je škode za 30 milijonov evrov, s predsednikom uprave skupine Urošem Mercem sta se pogovorila o možnih korakih sanacije škode.

Na terenu v savinjski regiji, na Koroškem in na Škofjeloškem so bili tudi ministri Asta Vrečko, Irena Šinko, Aleksander Jevšek, Boštjan Poklukar, Matjaž Han in Uroš Brežan.

Minister za naravne vire in prostor si je v spremstvu sodelavcev z Direkcije RS za vode ogledal posledice poplav in zemeljskih plazov v občinah Žiri, Škofja Loka in Gorenja vas. Sestal se je tudi z župani. Po navedbah ministrstva je beseda tekla o obsegu škode, predvidenih ukrepih in potrebni sanaciji. Na terenu si je Brežan ogledal še prostovoljske aktivnosti, v Škofji Loki pa se je seznanil z aktivnostmi italijanskih pripadnikov vojske in civilne zaščite, ki sanirajo poškodovane mostove.

"Po danes videnem lahko rečem, da je bilo opravljeno veliko delo na interventnih ukrepih, bolj ali manj so z nujnimi začetnimi interventnimi deli pri koncu," so na ministrstvu citirali Brežana in opozorili na izzive pri urejanju vodotokov, prilagajanju infrastrukture na podnebne spremembe in vlaganje v preventivo.

Drugi ministri so bili po zagotovilih vlade na delovnih mestih.