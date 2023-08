V Slovenijo prihaja nova pomoč iz Ukrajine

Ljubljana, 11. avgusta - V soočanju z uničujočimi poplavami je Sloveniji dodatno pomoč ponudila Ukrajina, konvoj pomoči s težko mehanizacijo pa je na poti proti Sloveniji. S predstavniki ukrajinske civilne zaščite, ki spremljajo konvoj, se bo danes srečal premier Robert Golob, so sporočili v njegovem kabinetu. Pomoč je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Ukrajina zagotavlja humanitarno pomoč Sloveniji za odpravo posledic hudih poplav. Včeraj sem podpisal ustrezen ukaz. Pomagamo svojim prijateljem tudi takrat, ko smo doma v vojni. Solidarnost deluje v obe smeri," je danes na omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal Zelenski.

Kot piše na spletni strani vlade, pomoč Ukrajine Sloveniji vključuje pet bagrov in 14 ostalih vozil z ekipami, ki jih bodo uporabili v Zgornji Savinjski dolini.

Kijev je pred tem v Slovenijo že napotil helikopter.

Zelenski je že v nedeljo izrazil sožalje Sloveniji v zvezi s poplavami, premier Golob pa se mu je zahvalil za besede solidarnosti in podpore.

Vlada je prvo pomoč iz Ukrajine naznanila v ponedeljek. Takrat je sporočila, da bo Ukrajina v Slovenijo napotila helikopter, ki bo sodeloval v iskalnih in reševalnih akcijah.

"Ukrajinska stran bo v mejah razpoložljivih možnosti na vse možne načine podpirala prijatelje in partnerje, ki so se znašli v težavah, tako kot Slovenija stoji ob strani ukrajinskemu narodu in nam pomaga pri odvračanju ruske agresije," je ob naznanitvi pomoči na družbenih omrežjih zapisal uradni govorec ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko.