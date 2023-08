Državljan Srbije na območju Bleda odnesel šest telefonov

Bled, 11. avgusta - Policisti so na območju Bleda izsledili 32-letnega državljana Srbije, ki je 1. avgusta iz gostinskega lokala odnesel dva mobilna telefona, ki sta ga na mizi pustila zaposlena. Enega od njiju je oškodoval za približno 700 evrov, drugega pa za približno 1000 evrov, so danes sporočili s PU Kranj. Policisti so pri njem našli še štiri mobilne telefone.