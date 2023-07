Zaradi tatvin na portoroški plaži bodo policisti kazensko ovadili več prebivalcev Dolenjske

Ljubljana, 26. julija - Policisti Policijske uprave (PU) Koper so identificirali med seboj povezane storilce, doma z Dolenjske, ki so osumljeni, da so v torek na portoroški plaži ukradli več torb obiskovalcev plaže. Kazensko jih bodo ovadili. Obiskovalcem plaž koprski policisti svetujejo, da s sabo vzamejo le najnujnejše stvari.