Ljubljanski policisti po drzni tatvini mobilnega telefona ujeli 21-letnika

Ljubljana, 20. julija - Na območju središča Ljubljane je ponoči osumljeni 21-letnik oškodovancu iz žepa ukradel mobilni telefon in s kraja dejanja pobegnil. Dejanje sta zaznala policista in osumljenca prijela. Policisti so moškemu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost, telefon pa so vrnili lastniku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.