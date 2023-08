Nemško podjetje Kärcher doniralo Sloveniji opremo za čiščenje prostorov

Ljubljana, 11. avgusta - Nemško podjetje Kärcher je Slovenski vojski in upravi za zaščito in reševanje danes doniralo opremo za pomoč pri odpravljanju posledic hude vremenske ujme, ki je prizadela Slovenijo. Oprema je že na poti na prizadeta območja, v Slovenijo pa prihaja tudi druga mednarodna pomoč, so ob podpisu pogodbe poudarili na ministrstvu za obrambo.

Nemški Kärcher je v koordinaciji s svojima pogodbenima partnerjema, slovenskima podjetjema Kärcher Slovenija in Panna Plus, doniralo Sloveniji skupaj 191 kosov visokokakovostne profesionalne opreme za čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov. Gre za visokotlačne čistilnike, električne generatorje in črpalke za odpadno vodo za čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov, ki bodo v pomoč ljudem na prizadetem območju.

V Panna Plus bodo skupaj s Kärcher Slovenija izvedli tudi usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo uporabljali podarjeno opremo. V Panna Plus so že pred dnevi Rdečemu križu Slovenije donirali deset sesalnikov za suho mokro čiščenje, ki se že uporabljajo na terenu. Vrednost donacije Rdečemu križu je ocenjena na 35.000 evrov, vrednost današnje donacije pa 140.000 evrov.

"Gre za opremo, ki je v situaciji, v kakršni smo, izjemnega pomena," je ob današnjem podpisu donatorske pogodbe v Ljubljani poudaril državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Zagotovil je, da bo donirana oprema nemudoma potovala na prizadeta območja, kjer bo takoj tudi uporabljena.

V teh dneh po Medvedovih besedah prihaja v Slovenijo tudi veliko mednarodne pomoči. Kot je dejal, je Slovenija zaprosila predvsem za težko gradbeno mehanizacijo. Skupaj s stroji pa prihajajo v Slovenijo tudi upravljavci te gradbene mehanizacije.

Pomoč z gradbenimi stroji in njihovimi upravljavci tako prihaja iz Italije, blizu slovenske meje je tudi konvoj z gradbenimi stroji iz Slovaške. "Po tej plati je bil odziv res izjemen in zdaj vidimo, kaj pomeni biti v Evropski uniji in v sistemu evropske civilne zaščite," je poudaril.

Pomoč pa prihaja tudi iz Ukrajine, ki je sama v vojni vihri, je dodal Medved. "Morda prav zdaj prečka mejo ukrajinska enota s težkimi gradbenimi stroji in več kot 50 ljudmi, ki bodo z njimi upravljali," je strnil Medved in izpostavil, da Slovenija pri odpravljanju posledic uničujoče ujme in poplav ni sama.

Na terenu je sicer tudi več kot tisoč prostovoljcev in več sto pripadnikov slovenske vojske. Pripadnikom Slovenske vojske na terenu pomagajo tudi vojaki iz drugih držav, med drugim iz Hrvaške, Srbije, Nemčije, Španije in iz Združenih držav Amerike.

Na poti v Slovenijo so tudi vojaki iz Makedonije, Črne Gore in Bosne in Hercegovine. "V prihodnjih dneh pa pričakujemo še pripadnike iz nekaterih drugih držav. Vsega skupaj računamo, da bo na slovenskih tleh približno 400 ali nekaj več pripadnikov vojska iz drugih držav," je med drugim poudaril Medved.