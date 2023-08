Umora ekvadorskega predsedniškega kandidata osumljeni Kolumbijci

Quito, 11. avgusta - Vsi osumljenci, ki so jih aretirali v zvezi z umorom ekvadorskega predsedniškega kandidata Fernanda Villavicencia, so Kolumbijci, prav tako domnevni napadalec, ki je bil ubit, je v četrtek sporočila ekvadorska policija. Tudi notranji minister Juan Zapata je potrdil, da so vsi osumljenci tuji državljani, ki naj bi pripadali kriminalnim združbam.