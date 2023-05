Ekvadorski predsednik pred morebitno odstavitvijo razpustil parlament

Quito, 17. maja - Ekvadorski predsednik Guillermo Lasso je danes, sredi novega poskusa njegove odstavitve s strani opozicije, razpustil parlament. Kot je pojasnil, je to storil zaradi "hude politične krize in nacionalnih pretresov". Državni volilni organ bo sedaj moral razpisati nove predsedniške in parlamentarne volitve, do takrat pa bo Lasso vladal z odloki.