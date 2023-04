V operaciji Interpola v Latinski Ameriki prijeli skoraj 15.000 ljudi

Lyon, 19. aprila - V obsežni Interpolovi operaciji proti trgovini z nezakonitim strelnim orožjem je policija v Srednji in Latinski Ameriki prijela 14.260 ljudi ter zasegla 8263 kosov nezakonitega orožja in 305.000 kosov streliva, so torek sporočili iz Mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol.