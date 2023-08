Slovenski športniki in zveze ponudili pomoč po svojih močeh

pripravilo športno uredništvo

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenski športniki, zveze, društva in v šport vpeti deležniki so vsak na svoj način ponudili pomoč, darovali finančna in druga sredstva ter izrazili sočutje in solidarnost do prizadetih v obsežnih in katastrofalnih poplavah, ki so Slovenijo prizadele v začetku meseca.

Večina slovenskih športnikov je v jutranjih urah 4. avgusta z grozoto opazovala razdejanje, ki ga je prvi konec tedna v avgustu za sabo pustila uničujoča ujma. Prek družbenih omrežij so izražali sočutje do rojakov in sorodnikov, ki so se čez noč znašli brez domov, z uničeno lastnino, nekateri pa so tudi izgubili življenja.

Med prvimi je denarno pomoč ponudila Evropska nogometna zveza Uefa na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom, ki je v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) pomoči potrebnim namenila 300.000 evrov. Pri NZS so dodali še 20 tisočakov.

Deset tisočakov sta prizadetim namenila tudi Smučarska zveza Slovenije in Organizacijski komite Planica. Obsežne poplave so poškodovale številne športne objekte, med njimi tudi skakalne in drugo infrastrukturo. Posamezne krovne zveze in društva že več dni popisujejo škodo na objektih in razpravljajo o načinih pomoči pri kasnejši obnovi.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je prizadetim v poplavah namenil 30.000 evrov. Pri tem je krovna slovenska športna organizacija napovedala, da je to le prvi del pomoči tistim, ki so jih poplave najbolj prizadele. Obenem so se pri OKS zahvalili tudi mnogim športnicam in športnikom, ki so del svojih zaslužkov in nagrad iz preteklih tekmovanj namenili prizadetim v poplavah.

Hkrati je OKS že začel popis uničenih in poškodovanih športnih objektov, ki bo temelj za izdelavo strategije in določitev potreb pri sanaciji škode. Ker pa so nekateri športniki ostali brez možnosti treninga in s poškodovano oziroma uničeno opremo, so pri OKS klube in društva, ki niso bili prizadeti v poplavah, prosili, da jim omogočajo treninge in pomagajo pri zagotavljanju primerne športne opreme.

Sava je, denimo, povsem uničila kajakaški center v Tacnu. Tam so reprezentanti, med njimi tudi olimpijski prvak Benjamin Savšek, ter delavci in prostovoljci hitro poprijeli za delo in čistili okolico, ki bo leta 2024 gostila evropsko prvenstvo v slalomu.

Z novo dobrodelno potezo se je izkazal tudi košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Prizadetim v poplavah bo pomagala njegova fundacija. "Pomagali jim bomo po naših najboljših močeh," so takoj po obsežnih poplavah zapisali pri The Luka Dončić Foundation. Je pa Dončić v sodelovanju s svojo fundacijo v soboto na Prevalje dostavil tudi obsežno pošiljko čistilnih naprav in drugo orodje za odpravo posledic poplav.

Kolesarski zvezdnik Matej Mohorič je za ujmo, ki je prizadela Slovenijo, izvedel med nastopanjem na dirki po Poljski. Takoj se je nesebično odzval in vso denarno nagrado v višini 24.495 evrov, ki jo je prejel za skupno zmago, prek svoje fundacije namenil za pomoč prizadetim.

Tudi kolesarski as Tadej Pogačar bo prispeval in pomagal rojakom, saj se bo 23. avgusta v Ljubljani srečal z navijači ter delil podpise. Začetno donacijo je zastavil pri 10.000 evrih, za vsak posnet selfi pa bo temu znesku dodal še po 10 evrov, zato v čim večjem številu rojake vabi na Kongresni trg.

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju je prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret dejala, da bo vso denarno nagrado ob svojih izjemnih dosežkih v Bernu namenila prizadetim v tragediji. V sodelovanju z zavarovalniško družbo Allianz pa bo ta znesek še podvojen. Korošica je v Bernu postala svetovna prvakinja na balvanih in v kombinaciji, v težavnosti pa zasedla drugo mesto.

Tudi trenutno najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je obljubila, da bo vso denarno nagrado s turnirja v Maspalomasu na Kanarskih otokih namenila pomoči potrebnim v domovini. Za poraz v polfinalu je podarila 3500 evrov.

Nogometna Olimpija je po tragediji izrazila sočutje, klub pa bo ves izkupiček od tekme domačega prvenstva proti Domžalam namenil žrtvam zadnje ujme. Na tekmi se je sicer zbralo 1312 gledalcev. Tudi Celjani so ves izkupiček od prodanih vstopnic na tekmi kvalifikacij za konferenčno ligo proti Nemanu Grodno dali v dobrodelne namene (2167 gledalcev).

Nekateri športniki predstavljajo tudi "most" za pomoč med tujimi klubi in Slovenijo. Tako je denimo najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić skupaj s svojim Saarbrücknom v Nemčiji ter pomočjo partnerja Bank 1 Saar vzpostavil donacijski račun za pomoč žrtvam poplav v Sloveniji.

Številni športniki so pomagali tudi v razdejanih mestih. Športni kolektivi so poprijeli za lopate in čistili naplavine ter mulj iz stanovanj, podjetij, ulic in cest, spet drugi so morali reševati svojo lastnino, kot denimo olimpijka in nekdanja smučarska tekačica Nataša Lačen v domači Črni na Koroškem.

Najbolj prizadeto mesto na Koroškem je obiskala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in Sloveniji obljubila pomoč iz solidarnostnih ter drugih skladov Evropske unije. V Črni se je srečala in spregovorila prav z Natašo Lačen in Tino Maze, večkratno olimpijsko in svetovno prvakinjo v smučanju.

Prav v Črni na Koroškem je organizator priljubljenega rekreativnega dogodka K24 Ultra trail race Klemen Pušnik dejal, da se je po odpovedi dogodka velika večina 580 prijavljenih tekačev iz 20 držav odpovedala prijavnini, ki bi se sicer prenesla v leto 2024, in jo namenila prizadetim v Črni.