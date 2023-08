Donacije za odpravo posledic poplav možne tudi na poseben račun državnega proračuna

Ljubljana, 9. avgusta - Ministrstvo za finance je objavilo številko posebnega računa državnega proračuna, na katerega lahko podjetja in državljani nakažejo donacije za odpravo posledic poplav, ki so v minulih dneh prizadele večji del Slovenije.

Donacije so možne na račun SI56 0110 0630 0109 972, s pripisom namena "odprava posledic poplav" in kodo namena CHAR. Sklic za pravne osebe je 18 10995 - 7300000 - 23011223, za fizične osebe 18 10995 - 7301006 - 23011223, za tuje vlade pa 18 10995 - 7311001 - 23011123.

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so zavezanci po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in zakonu o dohodnini, uveljavljajo dodatno davčno olajšavo za donacije za celoten znesek denarnih nakazil. Olajšava velja za vsa nakazila do 31. decembra 2023, so še sporočili z ministrstva.