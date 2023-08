Novi zakon o trgovini na Hrvaškem povzroča zmedo in nezadovoljstvo med kupci in trgovci

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 12. avgusta - Novi zakon o trgovini, po katerem so trgovine na Hrvaškem lahko odprte le 16 nedelj v letu, zbuja vse več nezadovoljstva med turisti, domačini in podjetniki. Nekateri trgovci in mesta se z zakonskimi omejitvami spopadajo na različne inovativne načine, kupci pa živila ob nedeljah in praznikih med drugim kupujejo na bencinskih in avtobusnih postajah.