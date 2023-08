Ustanovljena delovna skupina za pridobitev sredstev solidarnostnega sklada EU

Ljubljana, 8. avgusta - Vlada je na današnji seji ustanovila medresorsko delovno skupino za koordinacijo priprave vloge za pridobitev nepovratnih sredstev iz solidarnostnega sklada EU, za katera je zaprosila po katastrofalnih poplavah. Vodilo jo bo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, sestavljajo jo državni sekretarji in strokovni sodelavci.

Med nalogami novoustanovljene delovne skupine so priprava in posredovanje vloge za pomoč na Evropsko komisijo, sodelovanje v postopku obravnave vloge ter vzpostavitev sistemov upravljanja in nadzora nad izvedbo ukrepov, so po seji vlade sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Skupina bo obenem spremljala izvajanje ukrepov ter poročala vladi in Evropski komisiji. Njeni člani so državni sekretarji vseh ministrstev in strokovni sodelavci, pristojni za zbiranje podatkov o nastali škodi in izvajanje ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče.

Kohezijsko ministrstvo bo vlogo za nepovratna finančna sredstva po zagotovilih vlade oddalo čim prej, najpozneje pa v 12 tednih od nastanka prve škode. Ministrstvo bo hkrati zaprosilo tudi za predplačilo dela pričakovanega skupnega zneska iz solidarnostnega sklada EU.

Solidarnostni sklad je na voljo državam članicam v primerih naravnih nesreč za odpravljanje njihovih posledic v obliki nepovratnih sredstev. Za upravičenost do koriščenja sredstev iz sklada mora na nacionalni ravni celotna neposredna škoda presegati tri milijarde evrov oziroma 0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND) prizadete države. Pri tem se upošteva nižja od obeh.

Iz tega sklada se lahko financira takojšnjo usposobitev infrastrukture in objektov na področju energetike, pitne vode, odpadnih voda, telekomunikacij, prometa, zdravja in izobraževanja, zagotovitev začasne nastanitve in financiranja reševalnih služb, preventivne infrastrukture in zaščite spomenikov kulturne dediščine, urejanje prizadetih območij ter zdravstveno oskrbo in zaščito prebivalcev na prizadetih območjih, so našteli.

"Že po grobih ocenah je jasno, da bo škoda, ki so jo povzročili poplave in plazovi, tako visoka, da bo Slovenija upravičena do pomoči solidarnostnega sklada EU. Za kolikšno pomoč bo Slovenija zaprosila in koliko je bo dobila, pa je odvisno od ocene škode in predvidenih ukrepov za sanacijo škode," so pojasnili na ministrstvu in dodali, da je o konkretnih številkah trenutno še prezgodaj govoriti.

Vlada je v soboto ocenila, da bo škoda zaradi ujme verjetno presegla 500 milijonov evrov, na seji pa je potrdila, da bo zato Evropski komisiji posredovala vlogo za pomoč iz solidarnostnega sklada EU, ki državam članicam v primerih naravnih nesreč zagotavlja nepovratna sredstva.