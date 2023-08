Na Koroško na pomoč prihaja 20 gorskih reševalcev iz vse Slovenije

Ljubljana, 8. avgusta - Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) je v ponedeljek končno uspela vzpostaviti stik z Gorsko reševalno službo (GRS) Koroške. Ker so razmere apokaliptične, so organizirali ekipo 20 reševalcev iz različnih društev GRS po Sloveniji. S tremi helikopterji SV so danes zjutraj odleteli proti Koroški, kjer bodo ostali dva dni, so sporočili iz zveze.

GRZS je v ponedeljek s pomočjo Regijskega centra Slovenj Gradec končno uspela vzpostaviti stik z GRS Koroške. Gorski reševalci GRS Koroške so povedali, da so razmere apokaliptične, da so v poplavah in neurjih poleg GRS Kamnik tudi oni ostali brez prostorov, opreme in vozil. Kljub vsemu po svojih najboljših močeh pomagajo pri reševanju ljudi, premoženja, sebe in tudi svojih lastnih domov.

Preko državnega štaba Civilne zaščite je GRZS zaprosila za pomoč helikopterjev za reševanje in evakuiranje ljudi z najbolj ogroženih območjih, prevoz reševalne opreme in čim hitrejši prevoz moštva gorskih reševalcev v Črno na Koroškem, kjer so razmere najbolj kritične.

V ekipi sta dva zdravnika gorska reševalca letalca, več reševalcev letalcev, ki so usposobljeni za reševanje s helikopterji in gorski reševalci. V ponedeljek so skupaj z reševalno opremo, ki so jo za reševanje prispevala različna društva GRS in GRZS, s tremi helikopterji Slovenske vojske (SV) danes zjutraj odleteli proti Koroški. Tam bodo ostali dva dni, ko jih bo glede na morebitne potrebe po pomoči zamenjala nova ekipa gorskih reševalcev. Skupaj s posadkami helikopterjev SV se bodo po svojih najboljših močeh trudili in pomagali prebivalcem Koroške, so zapisali v sporočilu za javnost.

V Črni na Koroškem se stanje počasi umirja, so danes sporočili iz intervencijskega štaba občine. Že v ponedeljek je na pomoč domačinom priskočilo več kot sto gasilcev in številni prostovoljci. Poleg pripadnikov GRZS je danes v občino prišlo 200 gasilcev in do 30 pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo pomagali pri odstranjevanju posledic naravne nesreče.

Prihajajo tudi ekipa madžarskih vojaških inženircev, ki bodo sodelovali pri pregledu in postavitvi začasnih mostov. Gradbinci so sicer že v ponedeljek pričeli z regulacijo reke Meže in Javorskega potoka. Geologa sta v ponedeljek pregledala nekaj kritičnih plazov, civilna zaščita pa je tam razdelila več kot 2000 paketov hrane. Hrana se razdeljuje po urniku, sicer pa je, kot zagotavljajo, hrane dovolj, odprti sta obe živilski trgovini v kraju.

Ceste so še vedno povsem neprevozne, promet je omogočen zgolj intervencijskim vozilom, so poudarili v intervencijskem štabu občine Črna. Dostava goriva poteka nemoteno, tako po tleh kot tudi po zraku. Vzpostavljena je tudi interventna telefonska številka, ki je namenjena vsem, ki bi želeli kakršnekoli informacije. Številka je 031 265 848.

Elektro službe so vzpostavile že skoraj celotno napajanje transformatorskih postaj, danes naj bi električno energijo dobili tudi v Spodnjem Javorju in v Bistri. Brez elektrike pa so še v Koprivni, povezave vzpostavljajo. Zdravstvena oskrba je v tamkajšnji zdravstveni postaji dosegljiva 24 ur na dan, so še navedli v Črni, kamor danes prihaja predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Gorski reševalci pa so sporočili še, da je na terenu tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah s posadko helikopterja Slovenske policije s svojimi nalogami in gorski reševalci GRS Celje, ki pomagajo na območju celjske oziroma mozirske regije in tudi druga društva GRS, ki lokalno pomagajo prizadetim v poplavah.

Tudi GRZS se pridružuje opozorilom Planinske zveze Slovenije, da je kljub sončnim dnevom stanje v gorah in hribih podobno kot v dolinah - razmočeno razmočeno, mokro, spolzko, nevarno. Odhod v hribe in gore zato še vedno odsvetujejo. Veliko planinskih poti je tudi zaprtih. Vse informacije o tem sicer objavlja Planinska zveza Slovenije na povezavi: sta.si/q4FJxc.