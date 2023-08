Skoraj vse poslovalnice NLB in Nove KBM znova odprte

Ljubljana, 7. avgusta - Poslovalnice NLB z izjemo tistih v Mežici in Dravogradu so od danes zjutraj spet odprte, potem ko so jih morali zaradi ujm zapreti. Poslovalnico v Mengšu bodo odprli popoldne, so sporočili. Od poslovalnic Nove KBM sta zaprti poslovalnica v Ravnah in specializirano bančno okence na pošti v Dravogradu, ostale delujejo nemoteno, so pojasnili za STA.