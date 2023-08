Delo o največji naravni katastrofi (7. 8.)

Ljubljana, 6. avgusta - Ali Žerdin v komentarju Ujma, država ter državljanke in državljani piše o naravni katastrofi. Izpostavlja, da je ujma pokazala, da ima Slovenija delujoče institucije, ki rešujejo življenja. Vse so namreč svoje delo dobro opravile, tako Agencija RS za okolje kot tudi civilna zaščita, uprava za zaščito in reševanje, policija ter vojska.