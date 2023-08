Primorske novice o solidarnosti Slovenk in Slovencev (7. 8.)

Koper, 6. avgusta - Katja Kirn Vodopivec v komentarju Poplave združile Slovence piše o medsebojni pomoči Slovenk in Slovencev v poplavah. Šele v nesreči se zavemo neprecenljive vrednosti prostovoljcev in drugih srčnih ljudi, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku v stiski. Omenja tudi slovenski sistem zaščite in reševanja, ki je eden boljših v Evropi.