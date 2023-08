Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. in 6. 8.)

Ljubljana, 6. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o smrtnih žrtvah v Sloveniji, ki so jih povzročile katastrofalne razmere. Pisale so tudi o humanitarni pomoči več evropskih držav Sloveniji. Pomoč bosta nudila tudi EU in Nato. Pisale so tudi o cestnih zaporah na več mejnih prehodih s Slovenijo, ki so bile posledica zemeljskih plazov in poplav.