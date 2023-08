Po sanaciji nasipa ob Muri preventivno polaganje vreč

Črenšovci, 6. avgusta - Potem ko so danes v Pomurju tudi ob pomoči hrvaškega helikopterja sanirali vodni nasip na območju Dolnje Bistrice, so se razmere ob reki umirile. Občina Črenšovci je preklicala evakuacijo nekaj sto vaščanov, vseeno pa pripadniki civilne zaščite ponekod preventivno črpajo vodo ter polagajo vreče za ojačanje nasipov.

Vodni nasip na območju Dolnje Bistrice je Mura prebila v soboto popoldne, zaradi česar so morali evakuirati nekaj sto ljudi. Takoj je stekla sanacija nasipa, danes zjutraj je začel pomagati tudi helikopter Slovenske vojske, nato je na pomoč prišel še helikopter s Hrvaške.

"Tako da sta zdaj aktivirana dva helikopterja za prenašanje težkih betonskih blokov, s katerimi ekipe zapirajo nasip," je dopoldne ob ogledu poškodovanega nasipa povedal obrambni minister Marjan Šarec.

Županja občine Črenšovci Vera Markoja je nato zvečer preklicala evakuacijo in vaščanom Dolnje Bistrice prek družbenih omrežij sporočila, da se lahko vrnejo v svoje domove.

Medtem pa na terenu ostajajo pripadniki civilne zaščite. "Za višanje in ojačanje nasipov preventivno polagamo vreče vzdolž Mure," je za STA povedal poveljnik civilne zaščite za Pomurje Martin Smodiš. Vreče polagajo na relaciji od Gornje Radgone prek Vučje vasi ter Zgornjega in Spodnjega Krapja do Mote, na drugem bregu reke pa v Ižakovcih, Melincih, Donji Bistrici, Hotizi, Kotu in Benici.

Hidrolog Janez Polajnar je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal, da so danes na Muri pri Gornji Radgoni zabeležili rekordno velik pretok, in sicer 1450 kubičnih metrov na sekundo. Do popoldneva se je pretok tam postopno zmanjšal na 1419 kubičnih metrov na sekundo, v spodnjem toku pa ima ustaljen pretok in se do jutra ne bo zmanjševal.