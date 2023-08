Črna na Koroškem dostopna prek zasilne makadamske poti

Črna na Koroškem, 6. avgusta - Črna na Koroškem ni več odrezana od sveta. Pristojnim službam je uspelo vzpostaviti zasilno makadamsko pot iz smeri Šoštanja, po kateri lahko do kraja dostopajo terenska in intervencijska vozila. Po tej poti bodo potekale evakuacije in nujno potrebna oskrba, so za STA sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Po informacijah domačinov je z dela Črne na Koroškem možen dostop tudi do Mežice, čeprav je cesta v slabem stanju. Nato pa je pot naprej za zdaj mogoča preko Avstrije.

"Glavna novica današnjega dne je, da so se redne službe VOC Celje in ostali pogodbeniki iz smeri Šoštanja preko Slemena prebili v Črno. Gradbeni stroji v Črni že delujejo, odstranjujejo plazove in preusmerjajo ter poglabljajo reko Mežo v strugo. Pomaga tudi Slovenska vojska, ki deluje iz druge smeri Črne," je za STA povedal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič. Dopoldan so v Črni preklicali tudi načrtovano evakuacijo 110 stanovalcev Centra za usposabljanje, delo in varnost Črna, ker je objektu grozil zemeljski plaz.

Okoli 17. ure pa se je lahko na domove vrnilo tudi 200 ljudi, ki so jih zaradi grožnje velikega plazu evakuirali iz naselij Perzonali, Stare sledi in Nicina na Prevaljah.

"Po ogledu z geologom je padla odločitev, da se ljudje lahko vrnejo na svoje domove, ker je plaz le površinski in ne ogroža več ljudi na Prevaljah," je povedal Matijevič. Cesta med Prevaljami in Mežico je sicer zelo poškodovana, zato lahko reševalne službe dostopajo le po stranskih cestah, je izpostavil.

Na svoje domove so se lahko danes vrnile tudi 104 osebe, ki so jih v soboto evakuirali v Mežici. Tudi stanje v tej občini sicer ostaja resno, vse enote so na terenu in pomagajo pri črpanju vode ter deljenju hrane in vode, so za STA povedali v Prostovoljnem gasilskem društvu Mežica. Cestno povezavo imajo vzpostavljeno le do Črne, pa še to le za vojsko in za najnujnejše zadeve.

Po Matijevičevih besedah se "vodotoki v celotni regiji na splošno umirjajo", je pa za ekipe na terenu veliko dela. Največ dela danes so imeli v Mežiški dolini ter v Dravogradu, predvsem v Črni na Koroškem.

V dopoldanskih urah so imeli na voljo tudi štiri helikopterje, ki so jih po preklicu evakuacije uporabili tudi za prevoz hrane in drugih dobrin, tudi telefona s satelitsko povezavo za Črno na Koroškem.

Največjo težavo za celotno Koroško po besedah prevaljskega župana Matije Tasiča predstavlja pomanjkanje pitne vode. Vodovod je pretrgan na dveh mestih, kjer prečka reko Mežo, je povedal za STA. Vodovodno omrežje je sicer povsem onesnaženo.

Matijevič je izpostavil, da na območju celotne regije, to je v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Prevalje in Dravograd, trenutno deluje 68 vojakov in skupaj skoraj 750 gasilcev. Poleg 450 domačih gasilcev tudi več kot 300 iz Ljubljane in Bele krajine, je izpostavil.

Deli Črne na Koroškem so sicer drug od drugega še vedno odrezani. Zjutraj je čez center kraja še vedno tekla reka Meža. Ponoči so bile tudi težave z dobavo elektrike. Pitne vode še ni, mobilni signal naj bi imeli le uporabniki Telekoma Slovenije, fiksne internetne povezave pa naj še vedno ne bi delovale, je izvedela STA.