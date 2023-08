Iz sveta novi izrazi podpore Sloveniji ob ujmi

Bruselj/Varšava/Priština, 6. avgusta - Iz več držav tudi danes prihajajo izrazi podpore Sloveniji ob ujmi, ki je v teh dneh prizadela državo. Solidarnost s prizadetimi v poplavah so tako na družbenem omrežju X, prej znanem kot Twitter, izrazili predsednica Evropskega parlamenta, visoki predstavniki Poljske, Kosova, Srbije, Albanije, BiH in Islandije ter Francija in Ukrajina.