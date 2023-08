Krka in Sava na Brežiškem upadata, poslabšanja stanja ne pričakujejo

Brežice, 5. avgusta - Krka in Sava na Brežiškem upadata, poslabšanje stanja pa ne pričakujejo več. Največ težav je narasla voda povzročila v Krški vasi, Ločah in na Čatežu ob Savi, je brežiški župan Ivan Molan povedal za STA. Najbolj kritično je bilo sicer v Krški vasi, kjer je podtalnica zalila nekaj najbolj izpostavljenih hiš, stanje pa bodo spremljali še vso noč.

S poplavljenih površin voda sicer še ni odtekla. Stanje je stabilno in ga nadzorujejo, kjer se da, poplavno vodo tudi prečrpavajo.

V Ločah je poplavljen še večji del vasi, vode pa je ponekod v vasi oz. v njenem središču tudi enega metra. Na območju Loč, ki so sicer brez protipoplavne zaščite, je poplavljenih več kleti, stanovanja tamkajšnjih prebivalcev pa voda v glavnem ni dosegla. Ta sicer že odteka, evakuacija pa v Ločah ni bila potrebna.

V Krško vas je nekaj poplavne vode prodrlo skozi slabo vodotesen nasip v Malencah. Preostali nasipi so zdržali, največ težav pa so povzročile blokirane zaledne vode in podtalnica. To skušajo preusmeriti s kopanjem odvodnih kanalov. V najbolj izpostavljenih hišah Krške vasi je sicer voda zalila kleti. Druge ocene za zdaj še nimajo, je dodal župan.

S problemom podtalnice se ubadajo tudi na Čatežu ob Savi s tamkajšnjimi termami. Vodo prečrpavajo, stanje pa se naj bi do nedelje umirilo.

Molan je še ocenil, da tokratne poplave niso tako močne in obsežne, kot so bile nekatere v preteklih letih. Manj bo tudi posledic, saj naj javna infrastruktura na Brežiškem ne bi bila poškodovana.

Po podatkih brežiškega regijskega centra za obveščanje zaradi poplav posredujejo gasilci prostovoljnih gasilskih društev, ki polnijo protipoplavne vreče, jih nameščajo ob objektih ob Savi in Krki. Iz poplavljenih objektov pa črpajo vodo.

V štabu posavske civilne zaščite so sicer za STA potrdili oceno, da naj tokratne poplave ne bi bile tako uničujoče kot denimo poplava leta 2010. Tudi glede na napovedi naj ne bi bilo tako kritično, kot je bilo pred leti. Glede težav s podtalnico na območju Term Čatež so dodali, da vodo tam prečrpavajo z močnejšimi črpalkami, črpanje pa naj bi v nedeljo končali.

Na Čatežu ob Savi so sicer v petek zvečer evakuirali goste kampa Term Čatež. Teh je bilo približno 2000. Vse, ki so to želeli, so namestili v brežiški športni dvorani, njihove avtomobile pa so parkirali na parkiriščih brežiških trgovskih središč.

Ker se je stanje voda v kampu v čateških toplicah stabiliziralo, je brežiški štab civilne zaščite izdal danes obvestilo, da se evakuiranci lahko vrnejo v terme ali domov.

Močno deževje je sicer nekaj težav povzročilo tudi na ožjem Dolenjskem. Po podatkih novomeškega regijskega centra za obveščanje je meteorna voda zalila klet gostinskega objekta v Trebnjem. V Škocjanu se je nevarno dvignila gladina potoka Radulja. Gasilci so morali izpod nekaterih mostov odstraniti rečno plavje. V Dobruški vasi pri Škocjanu se je sprožil manjši plaz.

V novomeškem Bršljinu je narasli potok ogrožal stanovanjsko hišo, v Trebnjem pa narasli potok poslovni objekt. Med drugim je narasla Krka v Novem mestu ogrožala nekaj stanovanjskih hiš.