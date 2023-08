V Posavju zaradi visoke Save v pripravljenosti, Krka še ne poplavlja, Kolpa na Osilniškem tik pred razlitjem

Krško/Brežice/Osilnica, 4. avgusta - V Posavju so zaradi narasle Save v pripravljenosti. Vse hidroelektrarne na spodnji Savi so začasno zaustavili, njihove posadke so v pripravljenosti. Stanje še obvladujejo, probleme pa bi ob narasli Savi lahko povzročila še Krka. Ta sicer še ne poplavlja, Kolpa na Osilniškem pa je tik pred razlitjem, je za STA povedala županja Osilnice Alenka Kovač.

Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi je nekaj po 16. uri s sireno opozorila, da so na Vrbini zaradi povišanja vodotoka Save na visokovodnem razbremenilniku, ki je del vodne akumulacije hidroelektrarne Brežice, odprli zapornice.

Brežiški štab civilne zaščite za Posavje pa je prebivalce pred tem pozval, naj se preventivno umaknejo s poplavnega polja.

Direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbič je za STA povedal, da so spodnjesavske hidroelektrarne zaradi narasle Save začasno zaustavili. Na vseh vodnih akumulacijah so odprli zapornice in Savi prepustili prost pretok.

Glede na to, da je na hidroelektrarni Boštanj pretok Save dosegel 3700 kubičnih metrov na sekundo in da reka še narašča, je stanje ocenil za zaskrbljujoče.

Najbolj kritično dogajanje pričakujejo okoli polnoči, vse pa kaže, da naj bi Sava v Posavju že dosegla t. i. stoletne vode. Največ težav z naraslo reko sicer zaradi tamkajšnje neurejene oz. nedokončane protipoplavne zaščite pričakujejo dolvodno od hidroelektrarne Brežice, je še opozoril Barbič.

Brežiški župan Ivan Molan je ob odprtju zapornic na vodnem zadrževalniku na krško-brežiškem polju za STA izrazil bojazen. Če bo namreč občutno narasla tudi Krka, lahko poplavljeno krško-brežiško polje ovira oz. zajezi njen pretok, tam zastala voda pa bi lahko poplavno ogrozila bližnjo Krško vas in druga obvodna območja, je menil.

V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so za STA potrdili, da narasla Sava ne ogroža delovanja nuklearke. Ker je narasla Sava preveč kalna, Nek hladijo s pomočjo hladilnih stolpov. Nek deluje stabilno in varno, njena protipoplavna varnost pa je poleg zasnove objekta posledica tudi številnih varnostnih nadgradenj, so še dejali v Neku.

Zaradi visokega pretoka in visoke gladine Save so sicer v Neku ob 18.30 razglasili nenormalni dogodek ter o tem obvestili Upravo RS za jedrsko varnost. Tudi direktor za obvladovanje izrednega dogodka na upravi Tomaž Nemec je za STA zatrdil, da nuklearka deluje varno in stabilno. "Pretok Save še vedno ni tako visok, da bi lahko ogrozil Nek," je dejal in povedal, da naj bi se reka začela umirjati po polnoči.

V posavskem štabu civilne zaščite so zvečer za STA povedali, da se pripravljajo na prihajajoči vodni val. V pripravljenosti so vse ustrezne zmogljivosti in službe. Občanom so do večera predali približno 4000 vreč s peskom, dodatne pa še polnijo.

Vsi dozdajšnji ukrepi so bili sicer preventivni. Ker Sava še narašča, bodo ob stanje ob njej vso noč spremljali in po potrebi posredovali, so še pristavili v Brežicah.