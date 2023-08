Zaradi neurij še naprej motnje v železniškem prometu

Ljubljana, 5. avgusta - Zaradi neurij se težave še naprej pojavljajo tudi v železniškem prometu. Med drugim so zaprte proge Ljubljana Vižmarje-Jesenice, Jesenice-Anhovo, Ruše-Pliberk in Celje-Velenje. Progo med Celjem in Zidanim mostom so odprli, a še naprej velja obvoz, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ).

Med postajama Ljubljana Vižmarje in Jesenice je do nadaljnjega organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake. Na teh avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, koles in živali. Zamude lahko nastajajo tudi pri nadomestnih prevozih, so opozorili na SŽ.

Zaprta je tudi železniška proga Litija-Sava. Ker je zaprta tudi cesta do Save, nadomestni prevoz ni mogoč. Enako velja za proge Celje-Velenje, Jesenice-Anhovo in Ruše-Pliberk.

Medtem so odprli proge Anhovo-Most na Soči, Rimske Toplice-Celje in Celje-Zidani Most.

Za slednjo sicer velja, da se potniki, ki potujejo proti Štajerski, še vedno peljejo z vlakom ob 13., 15., 17., 19. oziroma 21. uri iz Ljubljane do Sevnice, kjer prestopijo na vlak proti Laškemu, Celju in Mariboru. Potniki, ki potujejo iz smeri Štajerske proti Dobovi ali Ljubljani, pa se z vlakom peljejo proti Sevnici, kjer prestopijo na vlak, ki bo proti Ljubljani prek Trebnjega odpeljal ob 13., 15., 17., 19. in 21. uri.

Kot so dodali na SŽ, so neurja na nekaterih delih železniške infrastrukture povzročila veliko škode.