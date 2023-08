V osrednji Sloveniji podrtih več mostov

Ljubljana, 5. avgusta - Narasle reke so v osrednji Sloveniji podrle več mostov, med drugim v Komendi in Domžalah. Ponekod je motena oskrba s pitno vodo, ki jo bodo prebivalcem dostavljali s cisternami. V Kamniku bodo danes znova poskušali priti do krajev, odrezanih od sveta. Pri tem računajo tudi na pomoč helikopterja.