Zaradi povišanih pretokov Drave opozorilna sirena v Mariboru, Dupleku, Staršah in Ptuju

Maribor/Ptuj, 4. avgusta - Nočno deževje na območju Podravja kljub povečanemu pretoku Drave še ni povzročilo večjih težav, je pa bila že sprožena opozorilna sirena na območju Mestne občine Maribor ter občin Duplek, Starše in Ptuj. Kot je za STA dejala vodja mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc, so v devetih občinah opravili okoli 40 intervencij.