Naraščanje rek se bo stopnjevalo in razširilo na večji del države

Ljubljana, 4. avgusta - Potem ko so padavine zvečer že zajele del države in povzročile nekaj težav zlasti na Koroškem in Gorenjskem, je tudi ponoči in še ves današnji dan pričakovati nove nalive, s tem pa dvige rečnih vodostajev in razlivanja, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).