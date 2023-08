Slovenske železnice zaradi vremenskih razmer pričakujejo zamude

Ljubljana, 3. avgusta - Slovenske železnice opozarjajo, da lahko napovedane vremenske razmere od danes popoldne do sobote zjutraj vplivajo tudi na razmere v železniškem prometu. Glede na vremenske napovedi pričakujejo, da bi lahko v prihodnjih urah prihajalo do zamud v potniškem prometu. Potnikom svetujejo, da spremljajo njihova obvestila, so sporočili.