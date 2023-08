Ob napovedi obsežnih padavin v pripravljenosti celoten sistem Civilne zaščite po vsej državi

Ljubljana, 3. avgusta - Poveljnik Civilne zaščite (CZ) Srečko Šestan je ob napovedi obsežnih padavin in možnosti poplav izdal odredbo, s katero je v pripravljenosti celoten sistem CZ po vsej državi, vključno z delom Slovenske vojske. "To ne pomeni, da gremo že na teren, ampak da imamo vse, da se lahko čim hitreje in čim bolj ustrezno odzovemo," je dejal.