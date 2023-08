Arso opozarja na možnost poplavljanja vodotokov v severni in osrednji Sloveniji

Ljubljana, 3. avgusta - Ob napovedanih padavinah Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo v noči na petek sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v severni in osrednji Sloveniji. Naraščanje rek se bo v petek čez dan stopnjevalo in razširilo na večji del države, poplave pa se bodo ponekod nadaljevale in ponekod še stopnjevale tudi v soboto.