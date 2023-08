Slovenija prevzela vodenje delovne skupine Evropske platforme za politiko v lesarstvu

Ljubljana, 3. avgusta - Slovenija je prevzela vodenje tehnične delovne skupine za izobraževanje in poklicno usposabljanje v projektu Evropska platforma za politiko v lesarstvu (WoodPoP). Cilj projekta je doseči učinkovit razvoj in izvajanje lesarskih politik po vsej Evropi za trajnostni razvoj lesarstva, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.