Na omizju lesarjev o digitalizaciji proizvodnje

Laško, 25. maja - V Laškem so se danes nadaljevali četrti dnevi slovenskega lesarstva, ki so se začeli v sredo. Udeleženci so pozornost namenili predvsem digitalizaciji proizvodnje. Sogovorniki na omizju so se strinjali, da je digitalizacija v lesnopredelovalni industriji zelo pomembna, na različne izzive pa se je treba odzivati pravočasno in pravilno.