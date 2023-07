Za mikropodjetja v lesarstvu 1,8 milijona evrov finančnih spodbud

Ljubljana, 14. julija - Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v uradnem listu danes objavil razpis za finančno podporo mikropodjetjem v lesni industriji. Skupna predvidena višina nepovratnih sredstev znaša 1,8 milijona evrov. Roka za oddajo vlog sta 4. september in 6. november, so sporočili.