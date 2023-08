Peking, 1. avgusta - V Pekingu je hudo neurje z obilnim deževjem terjalo že najmanj 11 smrtnih žrtev, 27 ljudi še pogrešajo, so danes poročali kitajski mediji. Vpoklicali so tudi vojsko s helikopterji, ki dostavlja pomoč ljudem, ki so obtičali na železniški postaji.