V nesreči čolna na Filipinih najmanj 20 mrtvih

Manila, 27. julija - Na jezeru Laguna v bližini filipinske prestolnice Manila se je danes prevrnil čoln za prevoz potnikov, pri čemer je umrlo najmanj 23 ljudi, šest jih pogrešajo, so sporočili reševalci. Do nesreče je prišlo, potem ko je čoln zajel močan veter, zaradi česar je ljudi na njem zgrabila panika in so se pomaknili na levi bok.