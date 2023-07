V Pekingu pred tajfunom izdali rdeče opozorilo

Peking, 29. julija - Kitajske oblasti so ob napredovanju tajfuna Doksuri izdale prvi rdeči alarm za prestolnico Peking in okoliške province po letu 2011. Opozorilo pred sunkovitim vetrom in močnimi nalivi velja za območje, kjer živi več sto milijonov ljudi. O žrtvah v državi sicer ne poročajo, je pa tajfun že povzročil materialno škodo, zlasti na jugu.