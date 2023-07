Zaradi načrtovanega sežiga Korana v Stockholmu protestniki vdrli na švedsko veleposlaništvo v Iraku

Stockholm/Bagdad, 20. julija - V Iraku so protestniki pozno v sredo vdrli na švedsko veleposlaništvo v Bagdadu in v njem zanetili ogenj, potem ko so švedske oblasti izdale dovoljenje za protest pred iraškim veleposlaništvom v Stockholmu, na katerem se obeta sežig Korana. Iraška vlada je vdor obsodila, a Švedsko tudi posvarila pred posledicami, če bo do sežiga prišlo.