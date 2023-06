Nemški podnebni minister kritičen do protestov skupine Last Generation

Berlin, 9. junija - Podnebni aktivisti skupine Last Generation s svojimi akcijami, v katerih se pogosto lepijo na ceste in povzročajo prometne zastoje, škodijo prizadevanjem za podnebne ukrepe, je prepričan nemški minister za gospodarstvo in podnebje Robert Habeck. V skupini se ob tem sprašujejo, od kdaj vlada ocenjuje, ali so protivladni protesti pravilni ali ne.